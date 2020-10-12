После «Ролан Гаррос» ATP и WTA-туры обновили рейтинги лучших теннисистов и теннисисток мира.

В мужской десятке от 12 октября произошли изменения – первая ракетка России Даниил Медведев опустился на шестое место после вылета в первом круге от Мартона Фучовича. На пятое прыгнул грек Стефанос Циципас, дошедший до полуфинала. В топ-10 дебютировали аргентинец Диего Шварцман, также выбывший в полуфинале, и русский номер два Андрей Рублев, который остановился в четвертьфинале.

Roland-Garros Медведев: «Полуфинал Джокович – Циципас напомнил мой матч против Надаля» ВЧЕРА В 15:22

Российский теннисист Карен Хачанов опустился с 16-го места на 17-е. Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 740.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5925.

6 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890.

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650.

8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) – 3180.

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 3075.

10 (12). Андрей Рублев (Россия) – 2974.

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17 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2200.

В рейтинге WTA финалистка «Ролан Гаррос» София Кенин поднялась с шестого места на четвертое, поменявшись с Каролиной Плишковой. Петра Квитова вернулась в топ-10, а Серена Уильямс потеряла позицию и стала десятой. Победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек отыграла 37 позиций и стала 17-й.

Лучшая из российских теннисисток, Екатерина Александрова, опустилась на 33-е место с 31-го. Полный рейтинг – тут.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255.

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780.

4 (6). София Кенин (США) – 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260.

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555.

8 (11). Петра Квитова (Чехия) – 4516.

9 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505.

10 (9). Серена Уильямс (США) – 4080.

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17 (54). Ига Швёнтек (Польша) – 2960...

33 (31). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

36 (33). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…

47 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1388...

61 (58). Анна Блинкова (Россия) – 1114...

75 (71). Дарья Касаткина (Россия) – 935...

96 (89). Варвара Грачева (Россия) – 778...

99 (92). Анастасия Потапова (Россия) – 759.

По итогам «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль защитил титул, выиграв у Новака Джоковича со счетом 6:0, 6:2, 7:5. Ига Швёнткек победила Софию Кенин – 6:4, 6:1.

На неделе с 12 по 18 октября мужчины сыграют на турнирах в Санкт-Петербурге, Кёльне и Сардинии.

Roland-Garros ⚡️Джокович в пяти сетах победил Циципаса и сразится с Надалем в финале 09/10/2020 В 21:40