– Нет, мы с Николаем закончили в конце того года. Он не мог особо путешествовать со мной по турнирам, это была одна из причин.

– Да, сто процентов. На том этапе, который был в прошлом году – была какая-то проигрышная серия весной до «Ролан Гаррос» – мы и начали с ним. После Уимблдона и Америки потренировались в Москве, потом съездили в Китай, и, в принципе, результаты стали чуть лучше. Много с ним обсуждали, разговаривали. Он очень опытным теннисистом был: по-моему, заканчивал в пятерке пять лет. Психологические моменты какие-то на личном опыте объяснял.