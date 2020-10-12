Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что прекратил сотрудничество с Николаем Давыденко.

– Вы до сих пор сотрудничаете с Николаем Давыденко?

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– Нет, мы с Николаем закончили в конце того года. Он не мог особо путешествовать со мной по турнирам, это была одна из причин.

– Вынесли из этого сотрудничества какую-то пользу? Может быть, Николай дал какие-то важные советы?

– Да, сто процентов. На том этапе, который был в прошлом году – была какая-то проигрышная серия весной до «Ролан Гаррос» – мы и начали с ним. После Уимблдона и Америки потренировались в Москве, потом съездили в Китай, и, в принципе, результаты стали чуть лучше. Много с ним обсуждали, разговаривали. Он очень опытным теннисистом был: по-моему, заканчивал в пятерке пять лет. Психологические моменты какие-то на личном опыте объяснял.

  • Полностью интервью Eurosport с Хачановым можно прочитать по ссылке.
  • Давыденко стал тренером Хачанова летом 2019 года. Первым турниром, к которому Николай готовил Карена, стал турнир 2019 года в Вашингтоне.

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