Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что прекратил сотрудничество с Николаем Давыденко.
– Вы до сих пор сотрудничаете с Николаем Давыденко?
– Нет, мы с Николаем закончили в конце того года. Он не мог особо путешествовать со мной по турнирам, это была одна из причин.
– Вынесли из этого сотрудничества какую-то пользу? Может быть, Николай дал какие-то важные советы?
– Да, сто процентов. На том этапе, который был в прошлом году – была какая-то проигрышная серия весной до «Ролан Гаррос» – мы и начали с ним. После Уимблдона и Америки потренировались в Москве, потом съездили в Китай, и, в принципе, результаты стали чуть лучше. Много с ним обсуждали, разговаривали. Он очень опытным теннисистом был: по-моему, заканчивал в пятерке пять лет. Психологические моменты какие-то на личном опыте объяснял.
- Полностью интервью Eurosport с Хачановым можно прочитать по ссылке.
- Давыденко стал тренером Хачанова летом 2019 года. Первым турниром, к которому Николай готовил Карена, стал турнир 2019 года в Вашингтоне.