Экс-вторая ракетка мира и чемпионка двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова стала главным действующим лицом нескольких мероприятий в Московском метрополитене.

17 октября на станции «Воробьевы горы» открылась выставка, посвященная теннисистке. Она состоит из фотографий и многих трофеев Кузнецовой (Светлана – победительница 18 турниров WTA в одиночке и 16 – в парном разряде). В кассах метро началась продажа тематических карт «Тройка» из ограниченной серии (10 тысяч экземпляров) «Спортивное достояние России» с изображением спортсменки.

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Выставка, посвященная Светлане Кузнецовой Фото: Other Agency

Также телеграм-канал Дептранса Москвы сообщил, что в интернет-магазине Московского метро и на стойках «Живое общение» можно приобрести коллекционные сувенирные карты со спортсменкой (стоимость – 100 рублей).

«Для меня большая честь открывать спортивную серию транспортных карт Московского метрополитена. Благодаря запуску лимитированной коллекции люди смогут больше узнать о российских спортсменах и их достижениях. В стране действительно много талантливых, сильных, профессиональных атлетов, которые показывают высокий уровень как на российских, так и международных аренах», – поделилась эмоциями сама Кузнецова. Также она оставила сообщение в инстаграме.

Кроме выставки, о достижениях, биографии и спортивных успехах Светланы можно узнать из видео, которые транслируются в вагонах метро. Косвенно встретиться с теннисисткой можно во время спуска или подъема на эскалаторе. Аудиосообщения с голосом Кузнецовой рассказывают посетителям о правилах поведения в метро во время пандемии коронавируса – правильном и необходимом ношении масок и перчаток.

Светлана Кузнецова дважды побеждала на мэйджорах – US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009.

На данный момент 35-летняя теннисистка занимает 36-е место в рейтинге WTA и является второй ракеткой России.

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