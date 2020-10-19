Третья ракетка России Анастасия Павлюченкова анонсировала проведение турнира для юношей и девушек до 13 лет. Соревнования, получившие название Кубок Анастасии Павлюченковой, состоятся в Балашихе (на территории СК «Балашиха») с 24 по 31 октября.

За победу поборются 120 детей из разных городов страны: в первые два дня будет сыграна квалификаци, в последнюю неделю октября – основная сетка.

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Победителей турнира ждут заманчивые подарки: уайлд-кард для участия в международном турнире Les Petits As, который состоится во французском городе Тарб. Триумфаторами этих соревнований в разное время становились Динара Сафина, Анна Курникова и Рафаэль Надаль.

Но и призеры не останутся без ценных призов. Организаторы обещают подарки от партнеров: экипировку от Lacoste и «Декатлона», кубки из 3D-карбона от Lynx, а также золотые браслеты с гравировкой турнира от Labrador V.G

«Идея о проведении турнира возникла у меня в Самаре четыре года назад, – рассказала Павлюченкова. – Приехала домой, оказалась в ДЮСШ №1, где началась моя теннисная карьера, и подумала: «Почему бы и нет?». Первый Кубок провели в моем родном городе, а потом я решила перенести его в Балашиху – здесь тренируюсь сама, когда возвращаюсь в Россию. В 2020-м турнир получился самым масштабным, а дальше – только больше.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

Когда смотрю на детей, вспоминаю себя в их возрасте. В Москве тогда проходило много престижных турниров, а я приезжала из Самары и часто их выигрывала. Самыми важными были призы: когда дарили телефон или CD-плеер, казалось, что это здорово! Что уж говорить о «Больших шлемах» – до сих пор помню плюшевого кенгуру, который 14-летней мне вручили после победы на юниорском Australian Open.

Поэтому для своего Кубка я хотела подготовить особенный приз. Уайлд-кард на самый престижный юниорский турнир в мире – очень крутая возможность для наших ребят показать себя. В Тарб на Les Petits As каждый год съезжаются все топовые спонсоры, которые следят за молодыми талантами».

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