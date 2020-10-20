Швейцарец Роджер Федерер возглавил топ самых высокооплачиваемых теннисистов планеты по данным Forbes. С июня 2019-го по июнь 2020-го он заработал 106,3 млн долларов (90 млн евро) – сумма призовых и выплат по спонсорским контрактам.
За этот период Федерер отыграл девять турниров, из которых выиграл только один – в октябре 2019-го швейцарец в 10-й раз стал лучшим на соревнованиях в Базеле. Второе и третье места в списке заняли Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которые заработали 44,6 и 40 млн долларов (37,7 и 33,8 в евро) соответственно. Суммарно это меньше, чем упало на счета Федерера.
Также в топ попал Даниил Медведев с 10 млн евро. Лучшей из девушек стала Наоми Осака, которая чуть больше чем на миллион евро опередила Серену Уильямс (31,6 против 30,4).
- Новак Джокович в 2019-2020 годах выиграл 9 турниров, в том числе два Australian Open и Уимблдон.
- У Надаль 6 трофеев, но также три «Шлема» (два «РГ» и US Open).