За этот период Федерер отыграл девять турниров, из которых выиграл только один – в октябре 2019-го швейцарец в 10-й раз стал лучшим на соревнованиях в Базеле. Второе и третье места в списке заняли Новак Джокович и Рафаэль Надаль, которые заработали 44,6 и 40 млн долларов (37,7 и 33,8 в евро) соответственно. Суммарно это меньше, чем упало на счета Федерера.