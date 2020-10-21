Немецкая теннисистка Юлия Гёргес уходит из спорта.

«Дорогой теннис. Я пишу тебе, потому что готова сказать «прощай». Когда я начинала играть в пятилетнем возрасте, то не могла и представить, что мы пройдем вместе столь долгий путь. Ты подарил мне так много разнообразных эмоций, и я очень благодарна за все, что ты показал и чему научил. Я узнала, как справляться с тяжелыми поражениями и наслаждаться невероятными победами.

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Я всегда догадывалась, что буду чувствовать, когда придет время попрощаться с тобой, и вот этот момент настал. Я готова закрыть теннисную главу своей жизни и открыть новую, чего я жду с нетерпением. Спасибо за все, что ты мне дал. Ты навсегда останешься в моем сердце», – написала Гёргес в инстаграме.

  • Гёргес – победительница семи турниров WTA.
  • Ее крутейшее турнирное достижение – выход в полуфинал Уимблдона-2018.

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