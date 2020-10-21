«Дорогой теннис. Я пишу тебе, потому что готова сказать «прощай». Когда я начинала играть в пятилетнем возрасте, то не могла и представить, что мы пройдем вместе столь долгий путь. Ты подарил мне так много разнообразных эмоций, и я очень благодарна за все, что ты показал и чему научил. Я узнала, как справляться с тяжелыми поражениями и наслаждаться невероятными победами.