Новак Джокович в разговоре с сербским изданием «Спортски журнал» прокомментировал свое решение не защищать титул на «Мастерсе» в Париже.

«Рекорд на «Мастерсах» – это не мой приоритет. Моя первостепенная задача – набрать как можно больше очков, чтобы как можно дальше дистанцироваться от преследователей перед следующим сезоном.

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Я хочу войти в историю как первая ракетка мира с наибольшим количеством неделей во главе ATP-тура и сделаю все возможное, чтобы это осуществилось.

Сыграет ли Надаль в Париже или нет – это ничего не меняет, сейчас все в моих руках».

Если рекорд по неделям на вершине рейтинга все ближе, то с рекордом по «Шлемам» вышла неприятность: Новак упустил два последних мэйджора, в то время как Рафаэль Надаль догнал Роджера Федерера. Оба опережают серба на 3 титула (20-20-17).

«Жаль, что я не взял ни US Open, ни «Ролан Гаррос». Думаю, я был в отличной форме на обоих турнирах. В Париже я дошел до финала, но соперник был лучше, а я не был на том же уровне. В США произошло недоразумение, но я выиграл остальные турниры, на которых участвовал. Если мы не будем считать дисквалификацию, то мое единственное поражение – от Надаля в Париже», – сказал Джокович.

В настоящий момент Джокович отстает от рекорда Федерера на 19 недель (291 против 310).

В этом сезоне Новак выступит еще на соревнованиях в Вене и на Итоговом турнире.

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