ATP и WTA представили обновленные рейтинги. В топах без изменений, Новак Джокович по-прежнему лучший у мужчин, Эшли Барти – у женщин. Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили позиции в десятке, а вот Карен Хачанов опустился на одну строчку – с 17-го на 18-е место.

На одну позицию поднялась Вероника Кудерметова, теперь она на 46-й строчке. Дарья Касаткина прыгнула сразу на пять мест и теперь занимает 70-ю позицию.

ATP Антверпен
Пнул сетку, ударил по вышке и наорал на арбитра. Психоз Хачанова в матче с Эвансом
ВЧЕРА В 08:00

Рейтинг АТР от 26 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11740 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925

6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5890

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5015

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3429

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075...

18 (17). Карен Хачанов (Россия) – 2245.

Рейтинг WTA от 26 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780

4 (4). София Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505

10 (10). Серена Уильямс (США) – 4080...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631…

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…

46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) – 1453…

60 (61). Анна Блинкова (Россия) – 1114…

70 (75). Дарья Касаткина (Россия) – 985…

  • Хачанов дошел до четвертьфинала турнира в бельгийском Антверпене.
  • Кудерметова дошла до четвертьфинала турнира в чешском Остраве, Дарья Касаткина проиграла там же во втором раунде.

Голландский теннисист встретился в Санкт-Петербурге со своей бабушкой. Она прошла до Берлина в ВОВ

WTA Острава
Первый белорусский финал WTA: Соболенко отдала Азаренко всего 4 гейма
11 ЧАСОВ НАЗАД
ATP Антверпен
Сумасшедшая драка британца и француза за финал Антверпена
18 ЧАСОВ НАЗАД