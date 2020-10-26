ATP и WTA представили обновленные рейтинги. В топах без изменений, Новак Джокович по-прежнему лучший у мужчин, Эшли Барти – у женщин. Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили позиции в десятке, а вот Карен Хачанов опустился на одну строчку – с 17-го на 18-е место.
На одну позицию поднялась Вероника Кудерметова, теперь она на 46-й строчке. Дарья Касаткина прыгнула сразу на пять мест и теперь занимает 70-ю позицию.
Рейтинг АТР от 26 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11740 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925
6 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5890
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5015
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3429
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075...
18 (17). Карен Хачанов (Россия) – 2245.
Рейтинг WTA от 26 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780
4 (4). София Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505
10 (10). Серена Уильямс (США) – 4080...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631…
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…
46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) – 1453…
60 (61). Анна Блинкова (Россия) – 1114…
70 (75). Дарья Касаткина (Россия) – 985…
- Хачанов дошел до четвертьфинала турнира в бельгийском Антверпене.
- Кудерметова дошла до четвертьфинала турнира в чешском Остраве, Дарья Касаткина проиграла там же во втором раунде.