ATP и WTA представили обновленные рейтинги. В топах без изменений, Новак Джокович по-прежнему лучший у мужчин, Эшли Барти – у женщин. Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили позиции в десятке, а вот Карен Хачанов опустился на одну строчку – с 17-го на 18-е место.