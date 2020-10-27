Сербский теннисист Новак Джокович проводит 39-ю неделю в статусе первой ракетки мира после 30-летия. По этому показателю 33-летний спортсмен опередил Рафаэля Надаля, который после юбилея провел на вершине 38 недель.

Испанец, в свою очередь, установил рекорд пребывания в топ-10 – он уже 789 недель держится в десятке. Он опередил Джимми Коннорса, у которого 788 недель. Третий в списке – Роджер Федерер, у него 734 недели.