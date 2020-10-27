Сербский теннисист Новак Джокович проводит 39-ю неделю в статусе первой ракетки мира после 30-летия. По этому показателю 33-летний спортсмен опередил Рафаэля Надаля, который после юбилея провел на вершине 38 недель.
Испанец, в свою очередь, установил рекорд пребывания в топ-10 – он уже 789 недель держится в десятке. Он опередил Джимми Коннорса, у которого 788 недель. Третий в списке – Роджер Федерер, у него 734 недели.
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- Новак Джокович в 2020-м выиграл Australian Open и довел число побед на «Шлемах» до 17.
- Надаль в 13-й раз забрал любимый «Ролан Гаррос» и сравнялся с Федерером по числу титулов на мэйджорах – по 20.
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