Рафаэль Надаль в начале октября в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и как минимум до 2 ноября взял паузу в выступлениях. Испанец вернется в тур на «Мастерсе» в Париже, а пока расслабляется на Мальорке за игрой в гольф.

26 октября Рафаэль занял шестое место на Чемпионате Балеарских островов, отстав от победителя – испанца Себастьяна Гарсии – на 10 ударов. Да, проигрыш приличный, но нужно сделать скидку, что Гарсия – профессиональный гольфист, и в турнире таких игроков было ни один и ни два. А Рафа – обычный человек, влюбленный в игру с клюшкой.

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Как давно Надаль увлекается гольфом?

Неизвестно, когда именно Рафаэль впервые посмотрел соревнования по гольфу и загорелся им, но в его автобиографии рассказывается, как в 2005-м он мог покинуть теннис и взять в руки клюшку. В тот период у испанца обнаружили редкую травму стопы, из-за которой он рисковал не выиграть больше одного «Шлема».

Но все обошлось, и даже психологические проблемы в 2009-м, вызванные расставанием родителей, не помешали Надалю стать великим чемпионом. В тот же год Рафа впервые сыграл в гольф в качестве развлечения перед теннисным турниром. На тот момент первая ракетка мира вышел на лужайку вместе с Анной Иванович в Майами – теннисисты пропускали матчи первого круга и немного побаловались. Сербка выиграла дружеский матч, но вряд ли благодаря умениям – Рафаэль, как истиный джентльмен, наверняка позволил даме победить.

Рафаэль Надаль, 2008 год Фото: Getty Images

Позднее в 2012-м Надаль заговорил о своем увлечении и рассказал о плюсах игры в гольф. «Гольф – это здорово, потому что, когда вы играете, то всегда находитесь в красивых местах, – пояснил испанец, отметив другой выгодный нюанс. – Еще риск получения травмы, как вы знаете, очень мал».

Конечно, в сравнении с теннисом, гольф – достаточно спокойный и нетравматичный вид спорта, хотя исследования 2018 года показали невероятное: гольфисты получают травмы чаще, чем игроки в регби, волейбол и крикет. В основном это связано с попаданиями мячей и клюшек в голову (по этой причине в больницы обращаются 40 тыс. человек ежегодно), а также падениями во время перемещений по лужайке.

Возвращаясь к Надалю, испанец только за 2020-й был дважды замечен на официальных турнирах. А сколько времени Рафа проводит за игрой в свободное время, можно только догадываться.

Кто еще влюблен в гольф?

Среди теннисистов любовь к гольфу приписывали в первую очередь Роджеру Федереру. Швейцарец и правда несколько раз попадал в объективы с клюшкой, но в 2019-м рассказал, что хоть изредка и играет, но не считает гольф частью своей жизни. По большому счету, Роджер играл только ради мамы, которая была страстной поклонницей этого вида спорта.

В гольф также поигрывают Новак Джокович и экс-теннисист Марди Фиш. Среди футболистов особое отношение к гольфу у Гарета Бэйла. Из-за увлечения у валлийца даже возникли серьезные проблемы с тренером «Реала» Зинедином Зиданом, потому что вечно травмированный, он проводил время с клюшками и мячами.

Уважает гольф и баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри, который участвовал в турнире Web Tour, проводящемся в США.

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