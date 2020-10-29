За последние две недели немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем двух турниров серии АТР 250: финалист сентябрьского US Open выиграл два подряд турнира в Кёльне.

Однако к концу октября настроение Александра резко изменится в худшую сторону, потому что заговорили экс-девушки спортсмена.

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Кейс №1

Первой 28 октября слово взяла модель Бренда Патеа, чьи отношения с Александром прекратились летом.

«Я нахожусь на двадцатой неделе беременности, и это ребенок от Алекса. Все произошло так, как произошло. Мы не планировали ребенка, но я сделаю все, чтобы обеспечить его ростом в счастливой обстановке. Совместное воспитание ребенка? Такой вариант мной даже не рассматривается. Я способна сама воспитать своего ребенка», – приводит слова Патеа Bild.

Об отношениях с Сашей она поведала следующее:

«Я сказала Алексу о ребенке тем же вечером. Мы еще были парой в тот момент. Наши отношения уже пребывали в кризисе из-за разницы во взглядах на жизнь. Тот, кто строит отношения со спортсменом, вынужден подчиняться».

Кейс №2

Вскоре другая бывшая – Ольга Шарипова – опубликовала признание в инстаграме, которое оказалось еще более жестким: девушка, с которой Зверев встречался еще до Патеа, обвинила спортсмена в домашнем насилии.

«Меня били, и я больше не буду молчать», – написала она, после чего поведала жуткую историю, произошедшую в августе 2019 года.

В посте Шарипова ни разу не упомянула Зверева, но в интервью «Чемпионату» подтвердила, что речь идет именно о немецком теннисисте:

«В тот день я как раз гуляла с Дашей Медведевой (жена Даниила Медведева – Eurosport.ru) и своим другом. Мы немного задержались, и Саша разозлился из-за этого. Когда я пришла домой, у нас произошла ссора. Ссоры у нас всегда происходили на пустом месте. Я написала в инстаграме, что он пытался задушить меня подушкой, скручивал руки. Я пыталась выбежать из номера несколько раз, но он не позволял мне. Боялся, что это кто-то может увидеть и услышать нас. Но в итоге мне удалось вырваться, и я убежала босиком с одним телефоном на шнурке».

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