Сравнивать достижения игроков и гадать, кто из них станет лучшим спустя годы – любимое занятие теннисных фанатов. Иногда сопоставления доходят до абсурда, когда между собой сталкивают героев разных поколений и эпох. При этом в теннисе почти не проводят параллели между успехами женщин и мужчин. Кто-то вспомнит, когда в последний раз сравнивали, например, Серену Уильямс и Роджера Федерера? Если это и происходило, то только в максимально шутлифой форме.

И все же некоторые сравнения отдельных больших личностей напрашиваются сами по себе. Осенью 2020-го Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и еще прочнее закрепился в статусе короля грунта. Теперь у него 60 титулов на этом покрытии, у ближайшего конкурента-мужчины – Гильермо Виласа – 46 побед. Но если отключить фильтр по половому признаку, то можно сделать головокружительный вывод: Надаль – не лучший грунтовый теннисист в истории.

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Рафаэль Надаль – победитель «Ролан Гаррос» 2020 года Фото: Eurosport

В 70-80 годах прошлого века королевой женского тенниса была Крис Эверт. В 20 она подняла над головой кубок «Ролан Гаррос» и выиграла первый турнир «Большого шлема». Так начался потрясающий путь, по ходу которого она собрала 157 трофеев, 18 из которых на мэйджорах. При этом 70 побед американка добыла на грунте.

В такой результативности Эверт на этом покрытии нет ничего удивительного: в те годы значительно больше турниров проводилось на глине, в том числе US Open. Поэтому к семи победам на «Ролан Гаррос» Крис добавила еще три в США. Она была настоящим доминатором тура на грунте, и чтобы это понять, достаточно знать несколько сухих цифр.

Эверт выиграла на песке больше 200 матчей, а ее лучшая серия – 125 побед подряд. Она уместилась в шесть лет (с 1973 по 1979 год) – за этот период Крис проиграла только восемь сетов. Лучшая серия Надаля (81 матч в 2005-2007) прервалась благодаря Роджеру Федереру на Открытом чемпионате Германии. В финале швейцарец разгромил извечного соперника с баранкой в третьем сете.

Еще мощнее серию Эверт делает тот факт, что из 250 сетов 71 она выиграла со счетом 6:0 (это 27% от общего количества). Великолепный винстрик американки сорвался в 1979-м в полуфинале Italian Open, где на тай-брейке третьего сета ее переиграла соотечественница Трейси Остин. Но то поражение никак не отразилось на чемпионском настрое Крис – она вышла на новую победную серию из 72 игр, в общей сложности за восемь лет победив в 197 из 198 матчей.

Крис Эверт празднует победу на «Ролан Гаррос-1983» Фото: Eurosport

Невероятную статистику Эверт довершает процент побед на грунте – 94,55. Она выиграла 382 матча при 22 поражениях, у Рафы – 92% (445 – 40). Кто знает, насколько крупнее и ярче были бы цифры Крис, если бы с 1976 по 1978 она приехала на «Ролан Гаррос», а не выступала вместо него на командном турнире World Team Tennis.

Можно предположить, что в тот период у Эверт не было серьезных соперниц, но это не так: ей противостояли Мартина Навратилова, Билли Джин Кинг, Маргарет Корт, Вирджиния Уэйд и многие другие.

Сейчас Эверт 65, она каждый год, как ребенок, удивляется победам Надаля на крупнейших грунтовых турнирах и троллит его соперников. Крис точно знает, как это непросто, быть лучшим игроком покрытия и изо дня в день доказывать миру свою силу.

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