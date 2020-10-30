21-летняя американская теннисистка Эшли Кратцер заработала долгосрочную дисквалификацию за употребление допинга. В январе 2020 года девушка сдала пробу на турнире в Ньюпорт-Бич, которая показала наличие в ее организме пептида GHRP-6 – он стимулирует гормон роста и работает как средство для быстрого восстановления и реабилитации после травм.

Так как пептид входит в список запрещенных ВАДА веществ, Кратцер была дисквалифицирована на 4 года. Отсчет бана начался с марта – именно тогда теннисистка была отстранена от выступлений.

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Как GHRP-6 попал в организм Эшли?

Версия американки не похожа на фантастический рассказ, но при этом не имеет подтверждений со стороны других лиц. По словам Эшли, допинг попал в ее тело через крем от мозолей.

В апреле 2019-го девушка без тренера отправилась на турнир в китайский Аньнин, где познакомилась с местным тренером. Мужчина, которого представили как коуча, сотрудничающего с Федерацией тенниса Китая, работал с Кратцер на кортах при отеле. Когда он узнал о мучениях девушки от волдырей на ногах, предложил ей уникальное китайское средство для быстрого заживления.

Китаец не очень хорошо разговаривал по-английски, но донес до Эшли, что это китайский антибактериальный крем (вроде неоспорина), которым пользуются некоторые местные спортсмены. При этом баночка, в которой мужчина принес средство, была без этикетки.

Кратцер добавила, что крем действительно помогал, поэтому она забрала его с собой в США и использовала в случае необходимости. В том числе перед и во время турнира в Ньюпорт-Бич, где и была взята положительная допинг-проба. Выяснилось, что крем содержал тот самый пептид GHRP-6, но девушка не знала об этом и не удосужилась ознакомиться с составом средства.

Что теперь будет?

Кратцер дисквалифицирована на 4 года, но все еще может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Для этого ей необходимо доказать непредумышленное употребление вещества, но ситуация складывается не в ее пользу.

По рассказам американки, она пыталась найти китайского тренера, подарившего ей крем, но самостоятельно сделать это не удалось. Тогда она обратилась за помощью в отель и федерацию тенниса Китая, но и там ей не помогли. Теперь история выглядит как подстава с попыткой максимально замести следы.

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