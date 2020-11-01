20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль рассказал, что из-за проблем со здоровьем мог завершить карьеру в 19 лет – сразу после первой победы на «Ролан Гаррос».

Также испанец ответил на несколько провокационных вопросов – об отношениях с Криштиану Роналду и страхах.

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– Чего вы боитесь? Говорят, собак и темноты.

– Я боюсь болезни. Боюсь за людей, которых люблю. Не боюсь COVID-19, потому что еще молод, но я могу заразить людей из группы риска, поэтому переживаю за своих родителей и семью.

Сейчас очень тяжелое время в нашей жизни. Поэтому пришло время бороться за вещи, которые намного важнее теннисного матча.

– Какие у вас самые ранние воспоминания о Майорке?

– Я ребенок, играю со своим отцом в коридоре. Мяч, баскетбольный мяч. Все что угодно, но только не теннис. Почему выбрал теннис? Это не было выбором. Я был хорошим футболистом, но как теннисист я был намного более особенным.

– Почему вы болеете за «Реал», а не за «Барселону» (дядя Надаля – Мигель Анхель – играл за каталонский клуб)?

– Мой отец и вся семья – фанаты «Мадрида». Когда дядя играл за «Барсу», то мы поддерживали его, но когда он вернулся на Майорку, то многое изменилось: кто-то продолжил болеть за «Барселону», а кто-то вернулся к поддержке «Реала».

– Вы дружите с Криштиану Роналду?

– Слово друг – очень сильное для меня. Мои друзья – маленькие ребята с Манакора, с которыми я рос в детстве. Криштиану – товарищ, коллега. Я несколько раз встречался с ним и очень его уважаю.

– А кто для вас Федерер?

– Один из величайших людей в истории спорта и еще один коллега. Он – мой большой соперник, это принесло пользу как нам обоим, так и теннису в целом. В чем-то мы похожи: заботимся о спокойствии, семье. В остальном мы разные. У нас разные культуры, характеры, образ жизни.

– У вас было много травм.

– В 19 лет я впервые выиграл «Ролан Гаррос», и после этого мне сказали, что я больше не смогу выступать из-за врожденной травмы стопы. Мне было так больно, что я тренировался, сидя на стуле. Но удалось восстановиться благодаря стельке, которая изменила положение стопы. Однако это привело к воспалению коленей.

Мне удалось все это преодолеть за счет положительного настроя. Я превратил хрупкость организма в ментальную силу. Рано или поздно все сложится, и мы должны готовить себя к сопротивлению проблемам. Потому что другого выхода нет, – сказал Надаль в интервью Corriere Della Sera.

Надаль занимает второе место в рейтинге ATP.

В 2020-м он выиграл два турнира, в том числе «Ролан Гаррос», что позволило ему сравняться по победам на мэйджорах с Роджером Федерером.

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