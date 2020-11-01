Российский теннисист Андрей Рублев вырвался в лидеры ATP-тура по количеству титулов в 2020 году. В финале турнира в Вене Андрей переиграл итальянца Лоренцо Сонего и завоевал пятый трофей, опередив даже Новака Джоковича, у которого четыре кубка.

По факту Андрей – один из сильнейших и самый спрогрессировавший теннисист года. В соцсетях вспомнили, что взлет Рублеву предрек в 2019-м Роджер Федерер. Швейцарца спросили, сможет ли он предсказать игрока, который совершит прорыв в 2020 году.

Итоговый турнир ATP Рублев квалифицировался на Итоговый турнир – впервые за 20 лет там сыграют 2 русских 2 ЧАСА НАЗАД

«Скажу, что Рублев совершит что-то особенное», – заявил тогда Роджер и оказался прав.

Рублев завоевал титулы на турнирах в Аделаиде, Дохе, Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене.

Андрей отобрался на Итоговые соревнования в Лондоне, сейчас он занимает восьмое место в рейтинге ATP.

АТР Вена 🏆Рублев выиграл 5-й турнир в году – больше побед нет даже у Джоковича 3 ЧАСА НАЗАД