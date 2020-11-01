Российский теннисист Андрей Рублев вырвался в лидеры ATP-тура по количеству титулов в 2020 году. В финале турнира в Вене Андрей переиграл итальянца Лоренцо Сонего и завоевал пятый трофей, опередив даже Новака Джоковича, у которого четыре кубка.
По факту Андрей – один из сильнейших и самый спрогрессировавший теннисист года. В соцсетях вспомнили, что взлет Рублеву предрек в 2019-м Роджер Федерер. Швейцарца спросили, сможет ли он предсказать игрока, который совершит прорыв в 2020 году.
Итоговый турнир ATP
Рублев квалифицировался на Итоговый турнир – впервые за 20 лет там сыграют 2 русских
«Скажу, что Рублев совершит что-то особенное», – заявил тогда Роджер и оказался прав.
- Рублев завоевал титулы на турнирах в Аделаиде, Дохе, Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене.
- Андрей отобрался на Итоговые соревнования в Лондоне, сейчас он занимает восьмое место в рейтинге ATP.
АТР Вена
🏆Рублев выиграл 5-й турнир в году – больше побед нет даже у Джоковича
АТР Вена
Рублев разбил Тима и вышел в 5-й полуфинал в сезоне