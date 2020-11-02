Даниил Медведев прибавил в рейтинге АТР, поднявшись с шестого места на пятое. На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала в Вене, благодаря чему обошел Стефаноса Циципаса.

Победу в столице Австрии одержал Андрей Рублев, который остался на восьмой строчке.

Теннис
Федерер – провидец. Предсказал прорыв Рублева еще в 2019-м
13 ЧАСОВ НАЗАД

Рейтинг АТР, версия от 2 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11830 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125,

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630,

5 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5980,

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925,

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5015,

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3839,

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285,

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075...

19 (18). Карен Хачанов (Россия) – 2245…

39 (36). Николос Басилашвили (Грузия) – 1395…

49 (49). Александр Бублик (Казахстан) – 1070…

68 (68). Рикардас Беранкис (Литва) – 889…

77 (83). Егор Герасимов (Беларусь) – 820…

87 (91). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 776.

Федерер – провидец. Предсказал прорыв Рублева еще в 2019-м

Итоговый турнир ATP
Рублев квалифицировался на Итоговый турнир – впервые за 20 лет там сыграют 2 русских
16 ЧАСОВ НАЗАД
АТР Вена
🏆Рублев выиграл 5-й турнир в году – больше побед нет даже у Джоковича
17 ЧАСОВ НАЗАД