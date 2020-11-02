Даниил Медведев прибавил в рейтинге АТР, поднявшись с шестого места на пятое. На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала в Вене, благодаря чему обошел Стефаноса Циципаса.
Победу в столице Австрии одержал Андрей Рублев, который остался на восьмой строчке.
Рейтинг АТР, версия от 2 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11830 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125,
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630,
5 (6). Даниил Медведев (Россия) – 5980,
6 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925,
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5015,
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3839,
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3285,
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075...
19 (18). Карен Хачанов (Россия) – 2245…
39 (36). Николос Басилашвили (Грузия) – 1395…
49 (49). Александр Бублик (Казахстан) – 1070…
68 (68). Рикардас Беранкис (Литва) – 889…
77 (83). Егор Герасимов (Беларусь) – 820…
87 (91). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 776.