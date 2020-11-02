До появления современной «Большой четверки» – Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей – на «Мастерсах» была своя группа «Битлз». Андре Агасси, Пит Сампрас, Томас Мустер и Майкл Чанг совместными усилиями завоевали 43 титула на турнирах этой престижной серии. Правда, нынешние герои давно превзошли своих предшественников – у них 113 побед.

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Борьба за единоличное лидерство сейчас, если быть честными, идет только между двумя игроками – Джоковичем и Надалем. У серба, благодаря успехам в 2020-ом году в Цинциннати и Риме, теперь 36 трофеев. Но испанец отстает всего на шаг.

В осеннем Париже Новак побеждал аж пять раз – это рекорд турнира, а Рафа, несмотря на невероятные успехи на «Ролан Гаррос», в Берси ни разу не выигрывал. Более того, испанец лишь раз играл в финале: в 2007-м Надаль в двух сетах с баранкой уступил Давиду Налбандяну. Все-таки игра на крытом харде никогда особо ему не подходила.

Давид Налбандян и Рафаэль Надаль – чемпион и вице-чемпион «Мастерса» в Париже-2007 Фото: Eurosport

В этом году у Рафы есть бесподобный шанс наконец забрать кубок. Он приехал в Париж первым сеяным, а его основные конкуренты – Джокович, Федерер и Тим – отказались от участия. Конечно, есть и другие талантливые ребята из топ-10, а еще горячие некстген, но именно Надаль – очевидный фаворит турнира.

Что касается Маррея, то этот мужчина, в последние годы отвалившийся от большой четверки, в лучший период в карьере забрал 14 титулов «Мастерс» – очень неплохой показатель (пятый в истории). Сейчас он больше лечится, восстанавливается от операции по замене тазобедренного сустава и только мечтает о больших победах.

А где же Федерер, спросите вы? На данный момент в противостоянии за звание короля «Мастерс» Роджер особо не участвует. Он далеко позади с 28 титулами. Но сбрасывать со счетов швейцарца еще рановато. Ему всего-то 39 лет. В таком возрасте жизнь только начинается.

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