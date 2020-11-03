Евгений Кафельников – Гагарин российского тенниса. Он первым из отечественных игроков выиграл турнир «Большого Шлема» – в 1996-м сочинец сокрушил в финале «Ролан Гаррос» немца Михаэля Штиха (7:6(4), 7:5, 7:6(4).

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На том турнире Кафельников взлетел не только в одиночном, но и парном разряде. В решающем матче он в дуэте с чехом Даниэлем Вацеком разгромил швейцарца Якоба Хласека и француза Ги Форже. Евгений вошел в элитный и немногочисленный клуб игроков, которые делали дубль на одном «Шлеме». Кроме него, подобное достижение покорялось только Роду Лэйверу и Джону Макинрою.

Двухлетнее сотрудничество Кафельникова с Вацеком получилось продуктивным. До конца 1996 года они забрали турниры в Базеле и Вене и едва не покорили парижский «Мастерс». В Берси Евгений и Даниэль добрались до финала, где уступили лишь на решающем тай-брейке паре из Нидерландов Якко Элтинг/Пол Хаархус.

Евгений Кафельников Фото: Eurosport

Однако, уже в 1997-м российский и чешский теннисисты разыгрались по-настоящему. За один сезон они подтвердили титул на «Ролан Гаррос», а после стали сильнейшими на US Open. Между крупнейшими победами уместился триумф в Гштааде.

Тем не менее, два титула на «Шлемах» не закрепили отношения Кафельникова и Вацека, поэтому с 1998-го они почти не играли вместе, что не помешало Евгению одержать несколько знаковых побед. В дуэте с южноафриканцем Уэйном Феррейрой Кафельников выиграл четыре турнира серии «Мастерс» – два в Индиан-Уэллс и по одному в Риме и Монте-Карло. Всего же за карьеру российский чемпион семь раз брал турниры этой категории в паре.

Удивительно, но успехи на парных «Мастерсах» никак не отразились на результатах Евгения на этих же турнирах в одиночке. Кафельников пять раз играл в финалах ATP 1000, но каждый раз покидал корт на щите. Более того, в тех матчах он взял всего три партии, хотя четыре из пяти турниров проводились в пятисетовом формате.

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