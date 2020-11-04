В опросе приняли участие россияне старше 14 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч. Вопрос, который им задали, звучал так: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». Варианты ответов не предлагались.