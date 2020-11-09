ATP и WTA обновили рейтинги лучших теннисистов и теннисисток перед концовкой сезона.

Главное изменение – возвращение первой ракетки России Даниила Медведева на четвертое место. Даниил отыграл одну позицию благодаря победе на «Мастерсе» в Париже. Таким образом, он обошел Роджера Федерера.

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Андрей Рублев остался на восьмом месте, Карен Хачанов разменял 19-е на 20-е. После полуфинала Парижа в топ-14 ворвался канадец Милош Раонич. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Рейтинг АТР, версия от 9 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11830 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125,

4 (5). Даниил Медведев (Россия) – 6970,

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630,

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925,

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5525,

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3919,

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3455,

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075...

19 (18). Карен Хачанов (Россия) – 2245…

39 (39). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1395…

50 (49). Александр Бублик (Казахстан) – 1070…

68 (68). Рикардас Беранкис (Литва) – 889…

81 (77). Егор Герасимов (Беларусь) – 820…

89 (87). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 776.

Женщины не проводили крупных турниров на неделе, поэтому рейтинг, в основном, остался прежним, за исключением небольших изменений в конце топ-100. Полный рейтинг – тут.

Рейтинг WTA от 9 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780

4 (4). София Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505

10 (10). Серена Уильямс (США) – 4080

11 (11). Арина Соболенко (Беларусь) - 4045...

13 (13). Виктория Азаренко (Беларусь) – 3426…

19 (19). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2696…

23 (23). Анетт Контавейт (Эстония) – 2330…

28 (28). Юлия Путинцева (Казахстан) – 2015

29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925…

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631…

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…

44 (44). Алена Остапенко (Латвия) – 1485…

46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) – 1453…

54 (54). Анастасия Севастова (Латвия) – 1288…

60 (60). Анна Блинкова (Россия) – 1114…

70 (70). Дарья Касаткина (Россия) – 985…

79 (79). Зарина Диас (Казахстан) – 928…

95 (95). Варвара Грачева (Россия) – 778...

98 (97). Марта Костюк (Украина) – 767…

100 (99). Анастасия Потапова (Россия) – 759.

На наступившей неделе мужчины сыграют в Софии, женщины – в Линце.

Мужской Итоговый турнир стартует 15 ноября.

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