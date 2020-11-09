ATP и WTA обновили рейтинги лучших теннисистов и теннисисток перед концовкой сезона.
Главное изменение – возвращение первой ракетки России Даниила Медведева на четвертое место. Даниил отыграл одну позицию благодаря победе на «Мастерсе» в Париже. Таким образом, он обошел Роджера Федерера.
Андрей Рублев остался на восьмом месте, Карен Хачанов разменял 19-е на 20-е. После полуфинала Парижа в топ-14 ворвался канадец Милош Раонич. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
Рейтинг АТР, версия от 9 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11830 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125,
4 (5). Даниил Медведев (Россия) – 6970,
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630,
6 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5925,
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5525,
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3919,
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3455,
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075...
19 (18). Карен Хачанов (Россия) – 2245…
39 (39). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1395…
50 (49). Александр Бублик (Казахстан) – 1070…
68 (68). Рикардас Беранкис (Литва) – 889…
81 (77). Егор Герасимов (Беларусь) – 820…
89 (87). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 776.
Женщины не проводили крупных турниров на неделе, поэтому рейтинг, в основном, остался прежним, за исключением небольших изменений в конце топ-100. Полный рейтинг – тут.
Рейтинг WTA от 9 ноября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780
4 (4). София Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505
10 (10). Серена Уильямс (США) – 4080
11 (11). Арина Соболенко (Беларусь) - 4045...
13 (13). Виктория Азаренко (Беларусь) – 3426…
19 (19). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2696…
23 (23). Анетт Контавейт (Эстония) – 2330…
28 (28). Юлия Путинцева (Казахстан) – 2015
29 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925…
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631…
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…
44 (44). Алена Остапенко (Латвия) – 1485…
46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) – 1453…
54 (54). Анастасия Севастова (Латвия) – 1288…
60 (60). Анна Блинкова (Россия) – 1114…
70 (70). Дарья Касаткина (Россия) – 985…
79 (79). Зарина Диас (Казахстан) – 928…
95 (95). Варвара Грачева (Россия) – 778...
98 (97). Марта Костюк (Украина) – 767…
100 (99). Анастасия Потапова (Россия) – 759.
- На наступившей неделе мужчины сыграют в Софии, женщины – в Линце.
- Мужской Итоговый турнир стартует 15 ноября.