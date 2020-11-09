20-летняя Софья Жук, российская победительница юниорского Уимблдона, объяснила раннее завершение карьеры и рассказала, почему удалила откровенное фото в инстаграме.

Экс-теннисистка дала интервью «Спорт-Экспрессу».

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Об удалении откровенного фото

– Расскажите об истории с удаленной фотографией: вы поместили в инстаграм снимок, где прикрываете рукой обнаженную грудь, а потом его удалили. Почему?

– Я тоже не поняла, что в этом такого! Ну, подумаешь, запостила фотку. Когда я что-то публикую, особого смысла в это не вкладываю. Просто выкладываю по настроению и то, что прямо сейчас нравится. Но тут на меня вдруг посыпались сообщения... Как правило, я спокойно реагирую на такие вещи, но тут было уж слишком много агрессии. Мне кажется, люди просто не могут смириться, что я нашла себя в другом деле. Что я могу спокойно жить без тенниса и не сижу в депрессии и не грущу. Но разве мои проблемы, что кто-то не может это принять?

О раннем завершении карьеры

– Мне было 15, я играла со взрослыми, но мое тело не было к этому готово. Это природа, и как бы ты ни был талантлив, против нее не пойдешь. В 15 лет я была маленькой, худенькой, у меня еще мышц-то толком не было. Сначала организм еще как-то успевал восстанавливаться, но потом я посыпалась.

У меня от природы слабые кости, поэтому, когда я была маленькой и занималась в «Лужниках» – нет, там никто не мог этого знать. Тренер виноват если только в том, что уже когда мне было 19, я жаловалась на боль, а он продолжал давить. Хотя я уже была взрослой и довольно осознанной, и если я говорила, что чего-то не могу, то так оно и было.

Софья Жук Фото: Getty Images

О возможном возвращении в теннис

– Нет. Я, конечно, ни от чего не зарекаюсь, но на данный момент точно этого не планирую. С 15 лет у меня большие проблемы со спиной. Из-за постоянных травм и мотаний по врачам я очень устала ментально. Ты часами торчишь на массаже, физиопроцедурах, терпишь боль... Прошло уже полтора года, как я не играю, а я до сих пор от этого не отошла.

Скучаю ли по торчанию на корте? Точно нет! Когда ты весь день только и делаешь, что играешь в теннис... Нет, когда я об этом думаю – то совсем не скучаю.

Софья выиграла юниорский Уимблдон в 2015 году.

Весной 2020-го она официально объявила о завершении карьеры.

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