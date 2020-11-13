Австралийский теннисист Бернард Томич подтвердил, что состоит в отношениях с моделью Ванессой Сьеррой – звездой платформы OnlyFans, где пользователи (в основном девушки) продают подписчикам интимные фотографии и видео.

Как отмечает таблоид The Sun, Ванесса вместе со своим предыдущим бойфрендом входила в 0,01% лучших создателей контента на OnlyFans. Девушка промоутирует свой аккаунт на платформе для взрослых при помощи странички в инстаграме, на которую подписаны более 700 тыс. человек.