Австралийский теннисист Бернард Томич подтвердил, что состоит в отношениях с моделью Ванессой Сьеррой – звездой платформы OnlyFans, где пользователи (в основном девушки) продают подписчикам интимные фотографии и видео.
Как отмечает таблоид The Sun, Ванесса вместе со своим предыдущим бойфрендом входила в 0,01% лучших создателей контента на OnlyFans. Девушка промоутирует свой аккаунт на платформе для взрослых при помощи странички в инстаграме, на которую подписаны более 700 тыс. человек.
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- Томич – 224-я ракетка мира, его лучшее достижение – 17-е место в рейтинге ATP. Бернард – победитель двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open-2008, US Open-2009).
- Месячная подписка на аккаунт Сьерры в OnlyFans стоит 5 долларов, годовая – 168.
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