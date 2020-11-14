ATP впервые прокомментировала обвинения против седьмой ракетки мира Александра Зверева в домашнем насилии со стороны бывшей девушки Ольги Шариповой.

На пресс-конференции перед стартом Итогового турнира 23-летний Зверев сделал очередное заявление, отвечая на вопрос по теме. Некоторые свидетели сообщили, что теннисист зачитал фразы с телефона, лежавшего на коленях.

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«Мы находимся здесь, чтобы играть в теннис. Я с нетерпением жду матчей, но в последние несколько дней акцент сместился на происходящее за пределами корта. Многие спрашивали, почему я ничего не говорю об этих обвинениях. Я очень сожалею, что они были выдвинуты, я буду придерживаться первоначальных слов о том, что они не соответствуют действительности, и продолжать их отрицать. Обвинения попросту безосновательны, все это неправда. У нас бывали разные периоды, но отношения не были такими, как их публично описывают. Я не такой, меня не так воспитали родители. Я не такой человек.

Мне грустно от того, какое влияние такие обвинения могут оказать на спорт, на мир вокруг и на меня самого. Я искренне прошу прощения за то, что акцент сместился со спорта. Все мы любим теннис, и поэтому мы здесь. Я жду возможности еще раз сыграть в Лондоне. Как я уже сказал, я должен продолжать отрицать обвинения, так как они безосновательны и неправда», – цитирует Зверева официальный сайт Итогового турнира.

Александр Зверев и Ольга Шарипова Фото: Getty Images

ATP также выпустила официальное заявление. Организация подчеркнула, что выступает против домашнего насилия, но отказалась комментировать конкретные обвинения без результатов расследования.

«ATP полностью осуждает любые формы насилия и жестокого обращения. Мы надеемся, что все представители тура сделают то же и воздержатся от любого поведения, которое является жестоким, оскорбительным или подвергает опасности других людей.

В ситуации, когда в насилии обвиняют кого-то из представителей тура, судебные инстанции проводят расследование и применяют надлежащие правовые процедуры. Только потом мы рассматриваем результаты и принимаем решение о необходимых мерах. В противном случае мы не можем комментировать конкретные обвинения».

Шарипова заявляла, что не будет обращаться в официальные органы.

Она рассказала об эпизодах насилия на US Open-2019 и Кубке Лэйвера.

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