«То, что лучший игрок в истории не может быть с нами – это очень плохие новости. Мне жаль, что он думает об уходе, но мы попробуем переубедить его. Если Виктор победит, мы сделаем все, что в наших силах. Я бы хотел, чтобы мне дали возможность попробовать. Чтобы Месси выиграл с нами еще одну Лигу чемпионов, получил «Золотой мяч» и помог нам создать крутой проект», – заявил Тони Надаль.