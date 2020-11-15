Тони Надаль, дядя и бывший тренер 20-кратного победителя «ТБШ» Рафаэля Надаля, хочет пообщаться с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси и уговорить футболиста остаться в клубе.
ESPN сообщает, что Надаль-старший перед выборами нового президента клуба поддержал Виктора Фонта. В случае его победы он получит место в совете директоров.
«То, что лучший игрок в истории не может быть с нами – это очень плохие новости. Мне жаль, что он думает об уходе, но мы попробуем переубедить его. Если Виктор победит, мы сделаем все, что в наших силах. Я бы хотел, чтобы мне дали возможность попробовать. Чтобы Месси выиграл с нами еще одну Лигу чемпионов, получил «Золотой мяч» и помог нам создать крутой проект», – заявил Тони Надаль.
- Месси планировал покинуть «Барселону» после окончания сезона-2019/20, но его убедили отработать контракт до конца. Соглашение истекает летом 2021 года.
- Рафаэль Надаль болеет за мадридский «Реал».