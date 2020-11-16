WTA обновила рейтинг после завершения сезона – так как женский Итоговый отменен, для теннисисток межсезонье началось раньше.
Белоруска Арина Соболенко вслед за турниром в Остраве выиграла титул в Линце и ворвалась в десятку с 11-го места. Соболенко выбила из топ-10 американку Серену Уильямс, которая стала 11-й.
Первой ракеткой России 2020 год завершила Екатерина Александрова, расположившись на 33-м месте. Полный рейтинг – здесь.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780
4 (4). Софья Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) – 4220
11 (10). Серена Уильямс (США) – 4080…
13 (13). Виктория Азаренко (Беларусь) – 3426…
19 (19). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2696…
23 (23). Анетт Контавейт (Эстония) – 2330…
28 (28). Юлия Путинцева (Казахстан) – 2015
29 (29). Даяна Ястремска (Украина) – 1925…
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…
44 (44). Алена Остапенко (Латвия) – 1485…
46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) – 1453...
54 (54). Анастасия Севастова (Латвия) – 1288…
60 (60). Анна Блинкова (Россия) – 1114...
71 (70). Дарья Касаткина (Россия) – 985...
79 (79). Зарина Дияс (Казахстан) – 928…
90 (92). Александра Саснович (Беларусь) – 833…
93 (95). Варвара Грачева (Россия) – 798...
98 (98). Марта Костюк (Украина) – 767…
100 (100). Анастасия Потапова (Россия) – 759.
- Мужской Итоговый проходит 15-22 ноября в Лондоне.
- Расписание турниров на январь будет обнародовано в ближайшие дни.