WTA обновила рейтинг после завершения сезона – так как женский Итоговый отменен, для теннисисток межсезонье началось раньше.

Белоруска Арина Соболенко вслед за турниром в Остраве выиграла титул в Линце и ворвалась в десятку с 11-го места. Соболенко выбила из топ-10 американку Серену Уильямс, которая стала 11-й.

WTA Linz Соболенко выиграла 2-й турнир подряд. И последний в сезоне-2020 15 ЧАСОВ НАЗАД

Первой ракеткой России 2020 год завершила Екатерина Александрова, расположившись на 33-м месте. Полный рейтинг – здесь.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780

4 (4). Софья Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) – 4220

11 (10). Серена Уильямс (США) – 4080…

13 (13). Виктория Азаренко (Беларусь) – 3426…

19 (19). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2696…

23 (23). Анетт Контавейт (Эстония) – 2330…

28 (28). Юлия Путинцева (Казахстан) – 2015

29 (29). Даяна Ястремска (Украина) – 1925…

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…

44 (44). Алена Остапенко (Латвия) – 1485…

46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) – 1453...

54 (54). Анастасия Севастова (Латвия) – 1288…

60 (60). Анна Блинкова (Россия) – 1114...

71 (70). Дарья Касаткина (Россия) – 985...

79 (79). Зарина Дияс (Казахстан) – 928…

90 (92). Александра Саснович (Беларусь) – 833…

93 (95). Варвара Грачева (Россия) – 798...

98 (98). Марта Костюк (Украина) – 767…

100 (100). Анастасия Потапова (Россия) – 759.

Мужской Итоговый проходит 15-22 ноября в Лондоне.

Расписание турниров на январь будет обнародовано в ближайшие дни.

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