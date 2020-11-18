Город Энсинитас знаменит не только пляжами и шикарными волнами для серфинга. В теннисном музее Калифорнии хранится ракетка, которая стала символом равноправия. В 70-х мужчины зарабатывали в теннисе огромные деньги, а девушки получали ничтожно мало. Чтобы доказать, что женщины могут хорошо играть, Билли Джин Кинг бросила вызов Бобби Риггсу.
В свежем выпуске «Музейных загадок» вы увидите все награды, которые хранятся в музее Бобби Риггса, и узнаете больше про легендарную ракетку с исторического матча.
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- Этот выпуск программы «Музейные загадки» выйдет на телеканале Discovery в пятницу в 23:40 (мск).
- Еще в нем можно узнать про странную потасовку клоунов и попытку перейти через Берлинскую стену.
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