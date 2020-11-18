Город Энсинитас знаменит не только пляжами и шикарными волнами для серфинга. В теннисном музее Калифорнии хранится ракетка, которая стала символом равноправия. В 70-х мужчины зарабатывали в теннисе огромные деньги, а девушки получали ничтожно мало. Чтобы доказать, что женщины могут хорошо играть, Билли Джин Кинг бросила вызов Бобби Риггсу.