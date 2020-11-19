Первая ракетка мира Новак Джокович прояснил ситуацию с возвращением в совет игроков ATP после создания независимого профсоюза теннисистов (PTPA) вместе с канадцем Вашеком Поспишилом.

«Я читал, что мы с Вашеком якобы просили включить нас в совет игроков ATP, но это неправда. Меня выдвинули игроки. Я не собирался активно баллотироваться в совет, но был выдвинут большой группой теннисистов, и для меня это большая честь. Поэтому я принял выдвижение, как и Вашек.

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Но вчера вечером прошло голосование правления ATP, и там фактически не позволили ни одному действующему теннисисту быть частью совета или любой другой организации. Это разочаровывает. Игроки, подписавшие документ о вступлении в РТРА, выразили недовольство работой системы, особенно для низкорейтинговых теннисистов. Поэтому мы основали РТРА. Мы хотим сотрудничать с ATP, но голосование показало, что они вообще не хотят присутствия РТРА в системе.

Они не хотят, чтобы кто-то из теннисистов одновременно находится и в совете игроков ATP, и в РТРА. У нас было несколько разговоров с АТР о взаимном сотрудничестве, мы боремся за улучшение отношений. Очень жаль, что у АТР такая позиция. Нужно обдумать следующий шаг – посмотрим, что будет», – заявил 33-летний Джокович на пресс-конференции в рамках Итогового турнира.

Джокович, Поспишил и еще несколько теннисистов вышли из совета игроков в августе и основали собственный профсоюз.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль не поддержали идею с созданием профсоюза.

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