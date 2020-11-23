Усеченный из-за коронавируса сезон-2020 завершен, пора подвести его итоги.
Для начала Eurosport.ru предлагает сыграть в небольшую игру: назовешь ли ты обладателей 32 титулов этого года? У тебя есть на это 7 минут, а в качестве подсказки – национальность игроков, поднявших трофей над головой.
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- Новый сезон должен стартовать в конце декабря турнирами в Австралии, но может быть отложен из-за нежелания властей страны впускать игроков.
- По данным источников, Australian Open состоится в срок – в конце января.
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