Женский теннисный тур WTA проведет реформу и унифицирует категории турниров в соответствии с мужским туром.
Так, например, серии Premier Mandatory (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Пекин; 1000 очков за победу) и Premier 5 (Доха/Дубай, Рим, Монреаль/Торонто, Ухань; 900 очков) будут объединены в новую категорию WTA 1000 из 9 турниров по аналогии с мужской серией ATP Tour Masters 1000.
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Серия Premier (сейчас – 470 очков за победу) станет WTA 500, WTA International (280) – WTA 250, а WTA 125K – WTA 125. Об изменения руководство тура объявит 2 декабря, передает Marca.
- В 2020 году победительницами турниров «Большого шлема» стали София Кенин (Australian Open), Наоми Осака (US Open) и Ига Швёнтек («Ролан Гаррос»). Для американки и польки это были дебютные триумфы на мэйджорах.
- Уимблдон и Итоговый турнир-2020 не состоялись.
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