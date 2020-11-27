Женский теннисный тур WTA проведет реформу и унифицирует категории турниров в соответствии с мужским туром.

Так, например, серии Premier Mandatory (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Пекин; 1000 очков за победу) и Premier 5 (Доха/Дубай, Рим, Монреаль/Торонто, Ухань; 900 очков) будут объединены в новую категорию WTA 1000 из 9 турниров по аналогии с мужской серией ATP Tour Masters 1000.