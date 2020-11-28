Вторая ракетка России Андрей Рублев провел потрясающий сезон-2020 и завоевал 5 титулов – это лучший результат года при живых и здоровых Новаке Джоковиче и Рафаэле Надале. В ноябре Рублев впервые выступил на Итоговом турнире, а спустя неделю пришел в гости к «Коммент. Шоу» от Winline. Андрей и ведущие нашли футбольные аналогии для Надаля и Роджера Федерера, вспомнили победу Даниила Медведева в Лондоне и обсудили переписку Рублева с Жераром Пике.