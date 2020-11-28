Вторая ракетка России Андрей Рублев провел потрясающий сезон-2020 и завоевал 5 титулов – это лучший результат года при живых и здоровых Новаке Джоковиче и Рафаэле Надале. В ноябре Рублев впервые выступил на Итоговом турнире, а спустя неделю пришел в гости к «Коммент. Шоу» от Winline. Андрей и ведущие нашли футбольные аналогии для Надаля и Роджера Федерера, вспомнили победу Даниила Медведева в Лондоне и обсудили переписку Рублева с Жераром Пике.
Итоговый турнир ATP
Рублев пожелал Тиму выиграть Итоговый, хотя в турнире все еще участвует Медведев
Другие крутые темы выпуска:
- детский выбор между теннисом и боксом;
- теннис в современных условиях – без зрителей
- сравнение публики на US Open и Уимблдоне;
- как играть с Надалем и Федерером;
- участие в шоу Урганта;
- проблема смены поколений в России после ухода Сафина и Кафельникова;
- наиболее впечатливший футболист «Барселоны» (спойлер: не Пике, не Месси и даже не Фати).
Под конец Рублев сразился с ведущими в настольный теннис и сыграл в футбольные шутки – Заболотному досталось.
Итоговый турнир ATP
Рублев размочил статистику Итогового турнира победой над Тимом
Итоговый турнир ATP
«Нужно было получить предупреждение за затяжку времени». Рублев – о двойной на матчболе