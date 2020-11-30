Завершившая в феврале 2020 года теннисную карьеру Мария Шарапова заняла первое место по проценту побед на грунте за последние десять лет. Такую статистику опубликовал журналист Энрико Мария Рива.
Экс-первая ракетка мира выиграла 85,32% поединков на грунте. Ближайшая преследовательница Марии румынка Симона Халеп – 75,44%. Учитывались результаты теннисисток, которые провели не менее 100 матчей.
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Если рассматривать процент побед на всех покрытиях за последние десять лет, то лучшей является американка Серена Уильямс (88,49%), второе место занимает Шарапова (77,37%).
- 33-летняя Шарапова – победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
- Мария – одна из десяти женщин в истории, кто обладает Карьерным шлемом.
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