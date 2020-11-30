ATP и WTA выкатили обновленные рейтинги.

По итогам прошедшей недели в топ-10 не произошло никаких изменений. В топ-200 Евгений Донской упал на одну позицию и стал 123-м. Полностью первая десятка выглядит следующим образом:

Теннис
Шарапова – лидер по проценту побед на грунте за последние 10 лет
ЧЕРЕЗ 32 МИНУТЫ

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12030 очков

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3. (3) Доминик Тим (Австрия) – 9125

4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 8470

5. (5) Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 5925

7. (7) Александр Зверев (Германия) – 5525

8. (8) Андрей Рублев (Россия) – 4119

9. (9) Диего Шварцман (Аргентина) – 3455

10. (10) Маттео Берреттини (Италия) – 3075...

20. (19) Карен Хачанов (Россия) – 2245﻿..﻿.

123. (122) Евгений Донской (Россия) – 540...

У женщин также нет подвижек в десятке лучших: представительницы стран СНГ Элина Свитолина и Арина Соболенко по-прежнему занимают 5 и 10 строчки. На своих позициях остались девушки из России, кроме одной – Анастасия Потапова упала на одну строчку и вылетела из топ-100.

1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 8717 очков

2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 7255

3. (3) Наоми Осака (Япония) – 5780

4. (4) София Кенин (США) – 5760

5. (5) Элина Свитолина (Украина) – 5260

6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

7. (7) Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

8. (8) Петра Квитова (Чехия) – 4516

9. (9) Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505

10. (10) Арина Соболенко (Беларусь) – 4220

11. (11) Серена Уильямс (США) – 4080...

13. (13) Виктория Азаренко (Беларусь) – 3426...

33. (33) Екатерина Александрова (Россия) – 1775...

36. (36) Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...

38. (38) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630...

46. (46) Вероника Кудерметова (Россия) – 1453...

60. (60) Анна Блинкова (Россия) – 1114...

71. (71) Дарья Касаткина (Россия) – 985...

93. (93) Варвара Грачёва (Россия) – 798...

101. (100) Анастасия Потапова (Россия) – 759

  • Новый сезон стартует в январе 2021 года в Австралии.
  • Пока неизвестно, состоится ли в срок Australian Open. Ранее сообщалось, что турнир могут перенести на неделю.

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