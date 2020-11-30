По итогам прошедшей недели в топ-10 не произошло никаких изменений. В топ-200 Евгений Донской упал на одну позицию и стал 123-м. Полностью первая десятка выглядит следующим образом:

У женщин также нет подвижек в десятке лучших: представительницы стран СНГ Элина Свитолина и Арина Соболенко по-прежнему занимают 5 и 10 строчки. На своих позициях остались девушки из России, кроме одной – Анастасия Потапова упала на одну строчку и вылетела из топ-100.