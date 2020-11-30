Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал обвинения Рафаэля Надаля в употреблении допинга.

В автобиографии «Спорт, который сводит с ума» Симон написал, что во времена, когда Рафа начал обыгрывать Роджера Федерера, в туре ходили слухи о запрещенных веществах испанца.

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«Конечно, я не имел ничего против Федерера. Вы читали только избранные куски книги, которые цитировали в медиа и неправильно перевели. В этом вся проблема – если прочтете автобиографию целиком, у вас не сложится неверного ощущения. Как и многие, я обожаю Роджера Федерера, не волнуйтесь.

Про обвинения в допинге – это тоже недопонимание. Это пример героизации Федерера. Он казался идеальным, недостижимым. И когда Надаль стал побеждать чаще Роджера, то логичным предположением было: «Он, должно быть, на допинге!» Это было единственным объяснением, другие не принимались», – объяснил Симон в интервью швейцарской газете Blick.

35-летний Жиль Симон дважды выходил в четвертьфинал турниров «Большого шлема». В единственном Итоговом турнире (в 2008 году), в котором француз принимал участие, он вышел в полуфинал.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер встречались на корте 40 раз, и сейчас со счетом 24-16 лидирует испанский теннисист.

С 2008 по 2010 гг. Рафа и Родж играли друг с другом в восьми финалах крупных турниров, и Надаль взял шесть из них, в том числе пять подряд («Мастерс» в Монте-Карло и Гамбурге, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» в 2008-м, а также Australian Open-2009).

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