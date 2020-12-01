Экс-теннисист топ-200 Энрике Лопес-Перес получил 8-летний бан за участие в договорных матчах.
Организация по выявлению нечестных матчей в теннисе (TIU) определила, что в 2017 году испанец участвовал в трех договорных матчах. Еще два случая не были доказаны.
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Помимо дисквалификации, теннисист должен заплатить штраф в 25 тысяч евро. Его отстранение действует с декабря 2019 года.
- 29-летний Лопес-Перес – победитель одного турнира серии «Челленджер» и 25 «Фьючерсов».
- В 2018 году он занимал наивысшее для себя 154-е место в рейтинге, а на момент отстранения был 168-м.
- Его лучший результат на «Шлемах» – третий круг US Open-2016.
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