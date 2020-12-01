Канадская теннисистка Эжени Бушар вернулась в медиапространство очередным ярким фото в инстаграме.

Девушка выложила снимок в купальнике с пляжа и подписала его: «Декабрьское настроение!»

Маррей и Бушар получили уайлд-кард на «Ролан Гаррос»

Последний раз Бушар публиковала откровенное фото в октябре. Тогда она снялась в костюме героини компьютерных игр.