Канадская теннисистка Эжени Бушар вернулась в медиапространство очередным ярким фото в инстаграме.
Девушка выложила снимок в купальнике с пляжа и подписала его: «Декабрьское настроение!»
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Последний раз Бушар публиковала откровенное фото в октябре. Тогда она снялась в костюме героини компьютерных игр.
- Бушар завершила сезон на 141-м месте в рейтинге WTA.
- Последний официальный матч Эжени провела на «Ролан Гаррос», где проиграла будущей чемпионке Иге Швёнтек.
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