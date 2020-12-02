«Лучший сезон провел Даня, конечно, это даже не обсуждается. Он сыграл полуфинал «Шлема». Во-первых, он намного выше меня в рейтинге. Если бы я провел лучший сезон, чем он, наверное, я был бы выше в рейтинге. Плюс полуфинал «Большого шлема», плюс победа на «Мастерсе» и победа на Итоговом турнире АТР. Это даже не сравнится», – заявил 23-летний Рублев в интервью ютьюб-каналу «Мяч пойнт».