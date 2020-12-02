Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос, кто провел более удачный сезон – он или Даниил Медведев.
«Лучший сезон провел Даня, конечно, это даже не обсуждается. Он сыграл полуфинал «Шлема». Во-первых, он намного выше меня в рейтинге. Если бы я провел лучший сезон, чем он, наверное, я был бы выше в рейтинге. Плюс полуфинал «Большого шлема», плюс победа на «Мастерсе» и победа на Итоговом турнире АТР. Это даже не сравнится», – заявил 23-летний Рублев в интервью ютьюб-каналу «Мяч пойнт».
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- Рублев в 2020 году выиграл пять титулов (ATP 500 и ATP 250) и стал лучшим в туре по этому показателю. Также теннисист дебютировал в топ-10.
- Медведев в конце сезона выиграл «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир ATP, также сыграл в полуфинале US Open, где уступил будущему победителю – Доминику Тиму.
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