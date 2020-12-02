Российский теннисист Андрей Рублев претендует на одну из наград ATP по итогам 2020 года, сообщается на сайте организации.

Теннисист, поучаствовавший в итоговом турнире в Лондоне, претендует на звание самого прогрессирующего теннисиста года. Его соперниками станут француз Уго Умбер, аргентинец Диего Шварцман и итальянец Янник Синнер.

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Награду «Возвращение года» может получить Андрей Кузнецов, его конкурентами стали Кевин Андерсон из ЮАР, плюс канадцы Вашек Поспишил и Милош Раонич.

В номинации «Тренер года» представлены специалисты, работающие с Рублевым и первой ракеткой России Даниилом Медведевым: испанец Фернандо Висенте и француз Жиль Сервара.

23-летний Рублев в 2020 году выиграл пять титулов (ATP 500 и ATP 250) и стал лучшим в туре по этому показателю. Также теннисист дебютировал в топ-10.

Претенденты на награду лучшему теннисисту года пока не объявлены.

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