«Федерер изменил метод подсчета рейтинга, чтобы защитить себя. Это безответственно и неправильно. Мне кажется, он использовал положение в совете игроков в собственных интересах. Без изменений в системе рейтинга Федерер не попал бы и в топ-50», – цитирует чиновника Tennis Head со ссылкой на подкаст Quiet Please.