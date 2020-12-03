В федерации тенниса Германии обвинили 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Вице-президент организации Дирк Хордофф считает, что швейцарец повлиял на изменение правил подсчета рейтинговых очков для собственной выгоды.
«Федерер изменил метод подсчета рейтинга, чтобы защитить себя. Это безответственно и неправильно. Мне кажется, он использовал положение в совете игроков в собственных интересах. Без изменений в системе рейтинга Федерер не попал бы и в топ-50», – цитирует чиновника Tennis Head со ссылкой на подкаст Quiet Please.
Теннис
Симон: «Допинг – единственное объяснение, как Надаль побеждал Федерера»
- Из-за пандемии коронавируса и локдауна система замороженных очков будет действовать в ATP до марта 2021 года. За пропуск турниров очки не списываются.
- Федерер сыграл на Australian Open-2020 и пропустил остальные турниры из-за травмы. Он планирует вернуться в тур на AO-2021.
Итоговый турнир ATP
От Давыденко до Медведева. Все лондонские чемпионы Итогового
Теннис
Федерер – провидец. Предсказал прорыв Рублева еще в 2019-м