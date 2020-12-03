Рафаэль Надаль был удостоен высшей награды Мадрида. Теннисисту вручили Большой крест ордена Второго мая за пример, преданность и отношение к спорту и жизни.

Орден Рафаэлю вручила лично председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

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Ранее Надаль награжден королевским орденом «За спортивные заслуги» – высшей спортивной наградой Испании.

  • Надаль завершил сезон-2020 вторым в рейтинге ATP.
  • За прошедший год он выиграл два титула – турнир в Акапулько и «Ролан Гаррос», триумфатором которого он стал в 13-й раз в карьере.

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