«Australian Open будет проходить после карантина, и это проблема для начала января. Надеемся, что сейчас мы близки к тому, чтобы примерно на следующей неделе объявить о проведении некоторых турниров с 4 января. С них начнется год. Мы начнем сезон в хорошем месте, а потом переедем в Австралию и продолжим», – цитирует Саймона Yahoo Sports.