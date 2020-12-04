Теннисный сезон в WTA может начаться в начале января до отбытия спортсменок в Австралию. Об этом заявил глава организации Стив Саймон.
«Australian Open будет проходить после карантина, и это проблема для начала января. Надеемся, что сейчас мы близки к тому, чтобы примерно на следующей неделе объявить о проведении некоторых турниров с 4 января. С них начнется год. Мы начнем сезон в хорошем месте, а потом переедем в Австралию и продолжим», – цитирует Саймона Yahoo Sports.
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- Australian Open ориентировочно стартует 8 февраля, двухнедельный карантин начнется 15 января после прибытия всех теннисистов.
- Топ-3 рейтинга WTA на данный момент – Эшли Барти, Симона Халеп, Наоми Осака. Победительница AO-2020 София Кенин идет четвертой.
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