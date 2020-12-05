Украинский теннисист Станислав Поплавский пожизненно дисквалифицирован и оштрафован на 10 тысяч долларов за участие в договорных матчах.

По данным организации по выявлению нечестных матчей в теннисе (TIU), бывшая 440-я ракетка мира неоднократно играл договорные матчи в 2015-2019 годах. Кроме того, он передавал информацию о счете тртьим лицам для совершения ставок в режиме онлайн.