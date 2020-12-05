Родители немецкого теннисиста Александра Зверева прокомментировали обвинения в адрес его сына в домашнем насилии от бывшей девушки Ольги Шарыповой.

Ирина Зверева, мать спортсмена, описала для журнала Der Spiegel ситуацию за семейным обедом – закончив есть, Шарыпова встала и попросила Александра уйти вместе с ней, хотя остальные еще не доели. «Может, это мелочь, но по такому понимаешь: она беспокойная и неуравновешенная», – сказала Зверева.

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«Каждая мать хочет хорошую невестку, – продолжила она и заявила, что Ольга соперничала с ней за внимание сына – например, женщины спорили, когда Ирина собирала Александру спортивную сумку. – Я сказала ей, что такие вещи – обычное дело в семье. Но она этого не понимала».

Отец теннисиста, Александр Зверев-старший, сказал: «Было ясно, что у нее другой образ жизни. У Саши дисциплинированная жизнь спортсмена, а она была скорее тусовщицей». Мужчина добавил, что в декабре прошлого года, уже после разрыва отношений, Шарыпова ему позвонила, сказав, что вела себя глупо и сделала много ошибок. «Я пытался ее успокоить и сказал, что жизнь продолжается», – подытожил Зверев-старший.

23-летний Зверев отрицает обвинения экс-подруги.

После Шарыповой он встречался с немецкой моделью Брендой Патеа, через несколько месяцев отношений пара рассталась. В октябре 2020 года Патеа заявила, что беременна от Зверева. В тот же день с обвинениями выступила Шарыпова.

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