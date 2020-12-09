Два матча первой ракетки России Даниила Медведева вошли в топ-5 игр года по версии ATP.

Второе место занял полуфинал 24-летнего Медведева против Рафаэля Надаля на Итоговом турнире, который российский теннисист выиграл с счетом 3:6, 7:6 (4), 6:3. Во втором сете Даниил отыграл подачу на матч и переломил ход поединка.

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«Когда Рафаэль Надаль выигрывает первый сет, он подобен поезду, катящемуся под гору: его почти не остановить, – говорится на сайте ATP. – До полуфинала с Медведевым испанец выиграл 71 матч после победного первого сета. Надаль воспользовался небрежной подачей Медведева в первой партии и, кажется, все контролировал.

Но Медведев не сдавался и изменил план игры. Он был более агрессивен и выходил к сетке – что для него нетипично – причем с большим успехом. Упорство Медведева снизило напор Надаля. Русский втолкнул поезд обратно в гору и остановил его».

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На четвертое место ATP поставила игру Медведева с Новаком Джоковичем на ATP Cup – в полуфинале командного турнира серб победил со счетом 6:1, 5:7, 6:4. Карен Хачанов также проиграл свой матч, и Россия не вышла в финал соревнований.

Рейтинг возглавил второй полуфинал Итогового между Джоковичем и Домиником Тимом (7:5, 6:7 (10), 7:6 (5) в пользу австрийца).

Также в топ-5 попал матч Ника Кирьоса и Стефаноса Циципаса на ATP Cup и полуфинал Диего Шварцмана и Дениса Шаповалова в Риме.

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