Линейный арбитр из Франции Давид Роше наказан баном на 18 месяцев за 11 ставок на теннис, которые он совершил в 2019 году.

TIU выяснил, что Роше делал ставки с января по октябрь прошлого года. Помимо беттинга, судью обвинили в том, что он отказался сотрудничать со следствием. Роше признал вину по первому пункту, но отказался признать по второму.

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За ставки его наказали 6-месячной дисквалификацией, за второе нарушение – 18-месячной. При этом сроки решили не складывать – они будут отбываться параллельно. Также судья наказан штрафом в 5 тысяч долларов, 4 тысячи из которых будут изъяты условно.

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