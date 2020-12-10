«Нам всем стараются продать хорошенького Федерера. Им можно восхищаться по многим причинам. Но Джокович тоже достоин восхищения. Но все просто помнят, что он не Федерер. Все хотят считать Роджера величайшим в истории. Потому что публика сначала начинает любить игрока за его стиль, а потом просто переносит это на его личность.