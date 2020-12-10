Французский теннисист Жиль Симон рассказал об отношении к Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу и объяснил, почему швейцарец больше нравится болельщикам.
«Нам всем стараются продать хорошенького Федерера. Им можно восхищаться по многим причинам. Но Джокович тоже достоин восхищения. Но все просто помнят, что он не Федерер. Все хотят считать Роджера величайшим в истории. Потому что публика сначала начинает любить игрока за его стиль, а потом просто переносит это на его личность.
С Федерером все очень удачно сложилось. С Джоко – нет. Его игра не вдохновляет. Из-за этого ему очень достается, ведь в финале Уимблдона зрители болели против него. Это должно быть тяжело», – цитирует Симона Tennis Head.
- 35-летний Симон – экс шестая ракетка мира.
- Ранее француз заявил, что Надаль побеждал Федерера из-за допинга.