Рафаэль Надаль признался, что будет рад возвращению на корт Роджера Федерера, а также заявил, что их борьба в блжайшие пару лет продолжит приносить пользу ATP-туру.

«Если у Роджера получится в полной мере восстановиться, и травма больше не будет его беспокоить, он вернется на прежний уровень. Федерер уже всем все доказал. Если он не будет чувствовать боль, то сможет конкурировать на крупнейших турнирах.

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Не знаю, насколько долгой будет его карьера, однако мне бы хотелось видеть лучшего Федерера. Конечно, я сам тоже хочу побеждать на мэйджорах, но для нашего вида спорта будет круто, если наше противостояние продолжится», – заявил Надаль для пресс-службы банка Santander.

Надаль завершил сезон на втором месте в рейтинге ATP.

Испанец выиграл два турнира – в Акапулько и «Ролан Гаррос».

Федерер не выступал после пандемии в связи с травмой и перенесенной операцией.

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