Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль назвал бразильца Роналдо лучшим игроком в истории футбола. При этом испанец – поклонник мадридского «Реала» и общается с Криштиану Роналду.
«Это самый сложный вопрос, но я считаю, что лучший – Роналдо. Я не говорю о Криштиану Роналду и Месси. Сейчас они показывают невероятный уровень, но я назову Роналдо. Он был фантастическим парнем. Он всегда был хорош, до травмы – выдающимся. Он был великолепен, и я встретил его на пике карьеры, потому что мой дядя играл с ним в «Барселоне», – заявил Надаль для Tennis World USA.
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- Роналдо – двукратный обладатель «Золотого мяча» (1997, 2002) и двукратный чемпион мира (1994, 2002) в составе сборной Бразилии.
- Надаль в 2020 году в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и сравнялся с Роджером Федерером по количеству побед на мэйджорах (по 20).
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