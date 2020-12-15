Появился неофициальный проект календаря ATP на начало 2021 года. Утверджается, что сезон стартует 4 января – до перелета теннисистов в Австралию.

4-10 января: Делрей-Бич.

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15 января: прибытие игроков в Австралию и обязательный двухнедельный карантин.

1-7 февраля: турнир ATP 250, а также ATP Cup или турнир новой категории ATP 750.

8-21 февраля: Australian Open.

22-28 февраля: Монпелье, Кордоба и новый турнир ATP 250.

1-7 марта: Роттердам, Буэнос-Айрес и новый турнир ATP 250.

8-14 марта: Доха, Марсель и Сантьяго.

15-21 марта: Акапулько и Дубай.

L'Equipe также сообщает, что отменены турниры в Окленде, Пуне, Нью-Йорке, Рио и Индиан-Уэллсе.

Действующие победители австралийского «Шлема» – Новак Джокович и София Кенин.

Ранее сообщалось, что командный ATP Cup состоится, если будет изменен регламент турнира.

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