Американский теннисист Френсис Тиафо порассуждал и фигуре Роджера Федерера и рассказал о своем отношении к швейцарскому чемпиону.
«Стоит признать очевидное. Я считаю Федерера идеальным, в мире нет другого такого образца для подражания. Но уверен, что многие не любят Роджера. Возможно, ненавидят.
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Нельзя нравиться всем, а энергия Роджера может казаться чрезмерной. Главное, что Федерер делает правильные вещи. Я смотрю на него и тоже стараюсь поступать правильно. Это позволяет мне спокойно спать по ночам. Некоторым это нравится, некоторых – бесит. Мне все равно, не стоит о таком думать», – цитирует Тиафо Tennis World USA.
- Тиафо занимает 59-е место в рейтинге ATP. Он четыре раза встречался с Федерером и не выиграл ни одного матча.
- Роджер – победитель 20 турниров «Большого шлема» и самый высокооплачиваемый теннисист мира. В 2020 году он заработал больше, чем Джокович и Надаль вместе взятые.
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