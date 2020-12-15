«Стоит признать очевидное. Я считаю Федерера идеальным, в мире нет другого такого образца для подражания. Но уверен, что многие не любят Роджера. Возможно, ненавидят.

Нельзя нравиться всем, а энергия Роджера может казаться чрезмерной. Главное, что Федерер делает правильные вещи. Я смотрю на него и тоже стараюсь поступать правильно. Это позволяет мне спокойно спать по ночам. Некоторым это нравится, некоторых – бесит. Мне все равно, не стоит о таком думать», – цитирует Тиафо Tennis World USA.