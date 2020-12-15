20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по заработку за период с июня 2019 года по май 2020 года, сообщает Forbes. Швейцарец заработал 106,3 млн $ (87,5 млн евро), уступив лишь предпринимательнице Кайли Дженнер (590 млн $/485 млн евро) и музыканту Канье Уэсту (170 млн $/140 млн евро).